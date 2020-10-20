Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada | Video

Esenyurt'ta dini nikahlı eşi E.C.'ye (20) şiddet uyguladığı iddia edilen Nedim C. (19), genç kızın ailesinin evine kaçtığı için kapısının önüne gelerek pompalı tüfekle bir el ateş edip kaçtı. E.C.'nin babası Hakan C., kızının şiddet gördüğü için kaçtığını ve damadının kapının önüne gelerek ateş edip tehdit ettiğini söyledi.