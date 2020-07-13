Video Haber Esenyurt'ta işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı | Video

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı | Video

Esenyurt'ta işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı | Video
13.07.2020 | 11:38

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Esenyurt 2233 Sokak’ta işçilerin kaldığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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