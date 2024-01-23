Video Haber Esenyurt’ta kafeye silahlı kavga: 3 kişi yaralandı
Esenyurt’ta kafeye silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Esenyurt’ta kafeye silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

23.01.2024 | 20:07

Esenyurt’ta bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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