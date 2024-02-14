Video Haber Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak kamerada
Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak kamerada

Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak kamerada

14.02.2024 | 20:40

Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.

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