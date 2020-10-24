Video Haber Esenyurt'ta yine taksici kavgası | Video

Esenyurt'ta yine taksici kavgası | Video

Esenyurt'ta yine taksici kavgası | Video
24.10.2020 | 16:57

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Esenyurt'ta yine taksiciler arasında müşteri alma kavgası çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada taksici Y.E.Ş bıçakla bacağından yaralanırken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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