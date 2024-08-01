Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlunun işlediği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı | Video
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i rehin aldıktan sonra silahla vurarak öldürdü.
"SİLAHLA 4 EL ATEŞ EDİLDİ"
Olayın tanıklarından Güvenevler Mahallesi Muhtarı Seviye Ardıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle azasının kendisini arayarak bir silah sesi geldiğini, mahallede polis ekipleri ve ambulansların olduğunu belirtti. Bunun üzerine hemen olay yerine geldiğini ifade eden Ardıç, "Polisler ve mahallelilerden öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu ve silahla 4 el ateş edildiği söyleniyor. Yaralı hastaneye kaldırılıyor ve orada hayatını kaybediyor" dedi.
"BİR TANE KADIN 'ANNEMİ VURDULAR' DİYE BAĞIRDI"
İsmini vermek istemeyen diğer bir görgü tanığı ise Abdüllatif Şener'in komşusu olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"4 silah sesi duydum. Panik oldum ve pencereyi açtım. Bir tane kadın gördüm, 'Annemi vurdular' diye bağırdı. Kapıda bir tane beyefendi vardı. Bu beyefendi telefonla uğraşıyordu. Ben de o sırada kadının yanına gittim, su verdim. Tabii o an, ne oldu, diye soramıyorsunuz. Kadın biraz panik oldu ve ağlamaya başladı, sakinleştirdim. Daha sonra polis, ambulans ve çevik kuvvet geldi. Ambulansı içeri almadılar, silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika içeriye girmeyi bekledik. Galiba kapının arkasına sıkışmış. O an kadına odaklandım, onu sakinleştirdim. Ama eminim 4 el şiddetli bir silah sesi duydum. Öncesinde hiç tartışma sesi duymadım. Buralarda hiç olmaz. Çok şaşkınım."
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