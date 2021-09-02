Video Haber Eski DEVA Partili FETÖ sanığı, Yunanistan'a kaçmak isterken böyle yakalandı | Video

Eski DEVA Partili FETÖ sanığı, Yunanistan'a kaçmak isterken böyle yakalandı | Video

Eski DEVA Partili FETÖ sanığı, Yunanistan'a kaçmak isterken böyle yakalandı | Video
02.09.2021 | 16:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski DEVA Partili FETÖ sanığı, Yunanistan’a kaçmak isterken böyle yakalandı | Video 02:05
Eski DEVA Partili FETÖ sanığı, Yunanistan'a kaçmak isterken böyle yakalandı | Video 02.09.2021 | 16:39
Mahmut Övür | İmamoğlu aşkı ve Yavaş nefreti 03:59
Mahmut Övür | İmamoğlu aşkı ve Yavaş nefreti 02.09.2021 | 16:35
Antalya’da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem’in ayağını ısırdı 01:38
Antalya'da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem'in ayağını ısırdı 02.09.2021 | 13:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan AB’ye çok net ’Afgan göçmen’ mesajı: Biz bu anlayışı kabul etmeyiz 15:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye çok net 'Afgan göçmen' mesajı: Biz bu anlayışı kabul etmeyiz 02.09.2021 | 15:37
Yavuz Donat | Halkın içinde, ‘yalanla’ mücadele 06:06
Yavuz Donat | Halkın içinde, ‘yalanla’ mücadele 02.09.2021 | 15:33
Mehmet Barlas | Nihayet yüz yüze eğitim başlıyor 01:59
Mehmet Barlas | Nihayet yüz yüze eğitim başlıyor 02.09.2021 | 14:04
SON DAKİKA: HDP’ye kapatma davasında sıcak gelişme! ’AYM’den ek süre kararı’ 02:11
SON DAKİKA: HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme! 'AYM'den ek süre kararı' 02.09.2021 | 13:04
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı 01:30
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı 02.09.2021 | 12:05
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık 14:37
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" 02.09.2021 | 11:55
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKINCI TİHA’daki mesajı 03:03
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı 02.09.2021 | 10:00
Suudi Arabistan’da ilk kadın askerler mezun oldu | Video 01:12
Suudi Arabistan'da ilk kadın askerler mezun oldu | Video 02.09.2021 | 00:44
Bakan Karaismailoğlu, Sinop’ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video 00:32
Bakan Karaismailoğlu, Sinop'ta dondurmacı sırasında görüntülendi! Vatandaşlarla sohbet etti | Video 01.09.2021 | 22:56
Tık uğrana yaptıkları şaşkına çevirmişti... O fenomen hakkında yeni karar! | Video 06:05
Tık uğrana yaptıkları şaşkına çevirmişti... O fenomen hakkında yeni karar! | Video 01.09.2021 | 22:37
Son dakika! Başkan Erdoğan, ’Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’nde konuştu | Video 27:01
Son dakika! Başkan Erdoğan, 'Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu | Video 01.09.2021 | 21:39
Bilal Erdoğan ’Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık’ şiirini marş şeklinde seslendirdi | Video 03:20
Bilal Erdoğan 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiirini marş şeklinde seslendirdi | Video 01.09.2021 | 20:10
Son dakika: 1 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 02:52
Son dakika: 1 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01.09.2021 | 20:20
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalar | Video 11:34
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalar | Video 01.09.2021 | 19:58
DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 01:45
DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan’a kaçarken yakalandı | Video 01.09.2021 | 19:55
ATV’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’ | Video 01:50
ATV’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’ | Video 01.09.2021 | 17:49
İSPARK batma noktasına geldi: 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var | Video 02:36
İSPARK batma noktasına geldi: "2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var" | Video 01.09.2021 | 19:30

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen fiber tekne içerisindeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılamasının devam ettiği DEVA Partisi İzmir İl eski sekreteri Zeynel Adıgüzel'in de bulunduğu öğrenilirken, teknede yakalanan Adıgüzel ile kaptan tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında hareket halindeki bir fiber teknenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye bot ekibi yönlendirdi. Durdurulan tekne içerisinde bir kaptan ve 3 yolcu yakalandı. Yakalananlardan Zeynel Adıgüzel'in geçmiş dönemlerde DEVA Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Sekreterliği görevinde bulunduğu, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılamasının devam ettiği belirlendi.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Zeynel Adıgüzel ile kaptan H.Y. tutuklanırken, R.V. ve G.G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA