Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeleri açıkladı. CNN Türk'te konuşan eski bakan Masum Türker "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır. Eğer Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bu konuları konuşamazdık" açıklamasında bulundu.