Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: "Bana büyü yapıldı" | Video

Çorum'da sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Ü. (39) ve akrabası Nurcan Ü.'yü,(38) bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Erdal Eker'in (39) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Eker, kendisine bağlanma büyüsü yapıldığını iddia ederek "Bu büyü yüzünden hayatım karardı" dedi. Olay, 26 Ekim 2019 tarihinde Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabası Nurcan Ü., ile alışverişten dönen Meryem Ü., sokakta 8 yıl önce boşandığı Erdal Eker, ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Eker, elindeki bıçakla iki kadını vücutlarının çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Meryem Ü., ve Nurcan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Meryem Ü., ve Nurcan Ü., tedavi altına alındı. Kaçan Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.