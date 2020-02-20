Video Haber Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: "Bana büyü yapıldı" | Video

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: "Bana büyü yapıldı" | Video

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık:
20.02.2020 | 15:23

Çorum'da sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Ü. (39) ve akrabası Nurcan Ü.'yü,(38) bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Erdal Eker'in (39) 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Eker, kendisine bağlanma büyüsü yapıldığını iddia ederek "Bu büyü yüzünden hayatım karardı" dedi.  Olay, 26 Ekim 2019 tarihinde Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabası Nurcan Ü., ile alışverişten dönen Meryem Ü., sokakta 8 yıl önce boşandığı Erdal Eker, ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Eker, elindeki bıçakla iki kadını vücutlarının çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Meryem Ü., ve Nurcan Ü., kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Meryem Ü., ve Nurcan Ü., tedavi altına alındı. Kaçan Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana büyü yapıldı | Video 02:11
Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: "Bana büyü yapıldı" | Video 20.02.2020 | 15:23
Evlat nöbetinde 171.gün! | Video 02:51
Evlat nöbetinde 171.gün! | Video 20.02.2020 | 15:32
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video 04:27
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video 20.02.2020 | 15:30
Çin Başkonsolosu, korona virüsünde gelinen son durumu A Haber’e anlattı 09:26
Çin Başkonsolosu, korona virüsünde gelinen son durumu A Haber’e anlattı 20.02.2020 | 15:05
Gaybubet evlerine baskın! Binlerce lira ve F serisi dolarlarla yakalandılar! | Video 00:25
Gaybubet evlerine baskın! Binlerce lira ve F serisi dolarlarla yakalandılar! | Video 20.02.2020 | 15:05
İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video 05:09
İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video 20.02.2020 | 14:08
Göbeklitepe Mabedin Hüznü prömiyerini yaptı | Video 01:30
Göbeklitepe "Mabedin Hüznü" prömiyerini yaptı | Video 20.02.2020 | 14:36
İBB'den çıkarılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret eden Özgür Özel'e işçilerden suç duyurusu | Video 02:51
İBB'den çıkarılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret eden Özgür Özel'e işçilerden suç duyurusu | Video 20.02.2020 | 14:33
İSMEK'in eski kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istemi | Video 00:55
İSMEK'in eski kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istemi | Video 20.02.2020 | 14:28
NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video 01:31
NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video 20.02.2020 | 14:10
İstanbul'da fren yerine gaza basan kadın sürücü dehşeti kamerada | Video 00:27
İstanbul'da fren yerine gaza basan kadın sürücü dehşeti kamerada | Video 20.02.2020 | 13:36
Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video 02:03
Son dakika! CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi genel başkan adayları kimler? | Video 20.02.2020 | 13:39
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 05:04
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 20.02.2020 | 13:24
Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı... O anlar kamerada! | Video 01:01
Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı... O anlar kamerada! | Video 20.02.2020 | 12:42
Son dakika! Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkmadı: İdlib'de harekat an mesesi! | Video 03:12
Son dakika! Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkmadı: İdlib'de harekat an mesesi! | Video 20.02.2020 | 12:33
Platonik aşık cinayetinde son dakika gelişmesi! Cezai ehliyeti araştırılacak | Video 03:42
Platonik aşık cinayetinde son dakika gelişmesi! Cezai ehliyeti araştırılacak | Video 20.02.2020 | 12:32
Erdoğan: İdlib'i Rejime Bırakmayacağız! | Video 02:28
Erdoğan: "İdlib'i Rejime Bırakmayacağız!" | Video 20.02.2020 | 12:29
Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video 03:02
Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video 20.02.2020 | 12:28
Bartın'da fabrika yangını, müdahale sürüyor! | Video 00:57
Bartın'da fabrika yangını, müdahale sürüyor! | Video 20.02.2020 | 12:27
Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video 00:50
Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video 20.02.2020 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN