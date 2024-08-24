Eskişehir merkezli 'Narkoçelik-34' operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya karşı Eskişehir merkezli olmak üzere 11 ilde düzenlenen “Narkoçelik-34” operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını ve 100’ünün tutuklandığını açıkladı.
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