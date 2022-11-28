Eskişehir'de ilginç manzara! 'Sumatik' arıza yaptı, personel parayı elle aldı | Video
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Eskişehir'den gelen bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Şebeke suyuna gelen yüzde 70'lik zam öncesi su yükleme noktaları önünde uzun kuyruklar oluşurken, bir makinenin para mekanizması arıza yaptı. Teknik personelin, mekanizma değiştirilirken makinenin kabininden parayı elle aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, arızanın kısa sürede giderildiğini ve bekleyenlerin mağdur olmaması için personelin manuel işlem yaptığını açıkladı.