Esra Erol'da olay! Türkiye Emine Çaylı'yı konuşuyor! | Video

Esra Erol’da programında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 12 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili sır perdesi aralandı. DNA testi sonucu açıklanmıştı ve Emine’nin evlatlık verdiği 12 yaşındaki kız çocuğunun babası Turgay çıktı. DNA testi sonucu açıklandı ve Emine’nin evlatlık verdiği 12 yaşındaki kız çocuğunun babası Turgay çıkmıştı. Peki Emine’nin, Halil’den dünyaya getirdiği 7 yaşındaki çocuğu kime verdi? İşte Esra Erol’da yaşananlar…