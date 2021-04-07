Esra Erol'da şaşkına çeviren olay: Fikret Uğur'a 3. Kuma olarak giden Veysel'in karısı Zeynep'ten canlı yayında şok açıklamalar...

Esra Erol'da 2 kadınla beraber yaşayan evli adama 3'üncü kuma olarak giden evli kadından şok açıklamalar...

Zeynep Hanım, Fikret Bey ile arkadaş ortamında fotoğrafları olduğunu ama eşinin kendisini dövdüğünü, inanmayıp üzerine geldiğini iddia etti. Eşinin kendisini tehdit ettiğini, bağırmalar üzerine ablasının koşup geldiğini söyleyen Zeynep Hanım zaten darp raporu da aldığını, artık eşi ile bir bağlantısı kalmadığını vurguladı. Zeynep Hanım, sırf eşinden kaçmak için 17 km yürüdüğünü bunun üzerine hastaneye gittiklerini dile getirerek evden kaçmasının sebebinin Fikret Bey olmadığını belirtti. Eşine kendi telefonunda fotoğrafları görür diye korkup vermediğini iddia eden Zeynep Hanım, sonra boşanma davası açtığını söyledi.