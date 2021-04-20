Video Haber Esra Erol’da şoke eden olay: Hayvanlarımı yarı fiyatını satıp karım estetik yaptırdım o da güzelleşince bizi terk etti! | Video

Esra Erol’da şoke eden olay: Hayvanlarımı yarı fiyatını satıp karım estetik yaptırdım o da güzelleşince bizi terk etti! | Video

Esra Erol’da şoke eden olay: Hayvanlarımı yarı fiyatını satıp karım estetik yaptırdım o da güzelleşince bizi terk etti! | Video
20.04.2021 | 00:01

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ATV’nin sevilen programlarından Esra Erol’da bugün inanılmaz ve bir o kadar da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, eşine estetik yaptırmak için bütün hayvanlarını yarı fiyatına sattı. Acılı eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek canlı yayında gözyaşı döktü. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni Esra Erol'da programının canlı yayınına katıldı. İşte detaylar...

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