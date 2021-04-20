Esra Erol’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti! | Video
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ATV’nin fenomen programlarından ‘Esra Erol’da’ bu hafta yine inanılmaz bir olay yaşandı. Samsun’da 3 çocuk babası çiftçilik yapan 39 yaşındaki Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdı. ‘Onu baştan yaptım’ diyen Okur, canlı yayında Esra Erol’a yakındı. Yalçın Okur, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Dün Meral Okur’un kuzeni ve annesi programa bağlanarak çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bugün ise estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral Okur, canlı yayına geldi ve eşi Yalçın Okur’la yüzleşti.