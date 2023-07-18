Ev sahibi kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu | Video

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ev sahibi zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu. Gözü dönmüş ev sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan katil zanlısı ev sahibini her yerde arıyor.