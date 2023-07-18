Video Haber Ev sahibi kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu | Video
Ev sahibi kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu | Video

Ev sahibi kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu | Video

18.07.2023 | 21:59

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ev sahibi zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu. Gözü dönmüş ev sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan katil zanlısı ev sahibini her yerde arıyor.

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