Ev sahibini öldüren kiracıya 16 yıl 3 ay hapis cezası | Video
İstanbul Kağıthane’de kiracısı Hamza Çıkrıkcı’nın eve yabancı uyruklu kadınlar getirdiği gerekçesiyle şikayetler aldığını söyleyen ev sahibi Şenel Tombul’u öldüren kiracı Hamza Çıkrıkcı ‘’Kasten öldürme’’ suçundan 15 yıl hapis cezası, ‘’Ruhsatsız silah bulundurma’’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından ev sahibinin eşi ve oğlu karara tepki gösterdi.
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