Video Haber Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı | Video
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı | Video

Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı | Video

05.06.2023 | 18:52

Mersin'in Silifke ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

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