Video Haber Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video
Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video

Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video

20.11.2021 | 21:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video 00:42
Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı | Video 20.11.2021 | 21:08
Mahmut Övür | Muhalefette 3’üncü ittifak 04:25
Mahmut Övür | Muhalefette 3’üncü ittifak 20.11.2021 | 20:02
Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:29
Son dakika: 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 20.11.2021 | 19:31
Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video 01:59
Ekonomi operasyonuna yabancı ajanslar da katıldı! | Video 20.11.2021 | 19:26
Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı | Video 01:08
Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı | Video 20.11.2021 | 18:44
Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video 02:05
Kabine 22 Kasım Pazartesi günü toplanacak! | Video 20.11.2021 | 18:26
İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın spekülasyonu boş çıktı: ’Resmi Gazete’ yalanı ile ne amaçlandı? | Video 02:23
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın spekülasyonu boş çıktı: 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı? | Video 20.11.2021 | 18:12
Hasan Basri Yalçın | Belarus-Polonya sınırı 03:37
Hasan Basri Yalçın | Belarus-Polonya sınırı 20.11.2021 | 16:44
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 03:07
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 20.11.2021 | 16:42
Mehmet Barlas | Yavaş yavaş uyanıyoruz 02:34
Mehmet Barlas | Yavaş yavaş uyanıyoruz 20.11.2021 | 16:39
Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak 04:50
Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak 20.11.2021 | 16:37
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım’ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 16:27
SON DAKİKA: Prof. Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 10:39
SON DAKİKA: Prof. Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 20.11.2021 | 11:18
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 10:32
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 20.11.2021 | 10:45
Rotterdam’da korona politikasına karşı gösteri kontrolden çıktı: Hollanda’da acil durum ilan edildi | Video 11:25
Rotterdam’da korona politikasına karşı gösteri kontrolden çıktı: Hollanda'da acil durum ilan edildi | Video 20.11.2021 | 01:26
Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde neler oldu? İlk kez A Haber’de açıklandı | Video 13:34
Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı | Video 20.11.2021 | 00:05
İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video 02:01
İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video 20.11.2021 | 00:10
Emine Erdoğan, TOGEMDER’in eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi | Video 05:17
Emine Erdoğan, TOGEMDER'in eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi | Video 19.11.2021 | 18:48
Mehmet Barlas | Kime inanalım? 02:37
Mehmet Barlas | Kime inanalım? 19.11.2021 | 16:51
Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 04:03
Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 19.11.2021 | 16:49

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA