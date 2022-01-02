Evinde sahte alkol üreten CHP'li başkandan 'pes' dedirten savunma! Litrelerce alkolü içmek için üretiyormuş | Video
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Geçtiğimiz günlerde evinde sahte alkolle yakalanan CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk konuyla ilgili olarak açıklamalrada bulundu. Göktürk, litrelerce alkolü satmak için değil, içmek için yaptığını savundu. Öte yandan kaçak ve sahte alkol ürettiği, alkolleri satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Göktürk hakkında işlem başlatılmıştı.