Evlat nöbetinde 171.gün! | Video

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 88 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 171'inci günde de devam etti. Zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi (25) için oturma eylemi yapan Mehmet Sıddık Çiftçi, "Rehabilitasyon merkezine gitmişti. Köye geldi. Bir akşam ortadan kayboldu. HDP götürüp, PKK'ya teslim etmiş" dedi.