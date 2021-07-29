Evlat nöbetindeki anne HDP'lilere böyle meydan okudu "O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana!"
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer, terör örgütünün kaçırdığı oğlunu geri istediği için kendisine tehditkar şekilde kafa sallayan HDP'liler böyle meydan okudu "O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana!"