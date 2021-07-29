Video Haber Evlat nöbetindeki anne HDP'lilere böyle meydan okudu "O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana!"

Evlat nöbetindeki anne HDP'lilere böyle meydan okudu "O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana!"

Evlat nöbetindeki anne HDP'lilere böyle meydan okudu
29.07.2021 | 10:06

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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer, terör örgütünün kaçırdığı oğlunu geri istediği için kendisine tehditkar şekilde kafa sallayan HDP'liler böyle meydan okudu "O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana!"

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