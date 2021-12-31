Video Haber Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı 'Yamaçlı Grubu'na İstanbul ve Adana'da operasyon
Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı 'Yamaçlı Grubu'na İstanbul ve Adana'da operasyon

Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı 'Yamaçlı Grubu'na İstanbul ve Adana'da operasyon

31.12.2021 | 08:48

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Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı 'Yamaçlı Grubu'na İstanbul ve Adana'da operasyon 31.12.2021 | 08:48
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı “Yamaçlı Grubu” üyesi 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yılbaşında eylem yapabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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