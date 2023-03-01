EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edildi | VİDEO HABER
TBMM Genel Kurulu’nda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile ilgili yasa teklifi kabul edildi. Prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranlar yaşa takılmadan emekli olabilecekler. Teklif, tüm partilerin oylarıyla kabul edildi.
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