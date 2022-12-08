EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni EYT düzenlemesi açıklaması! Yaş şartı, sınırı ne olacak? | Video
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EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede "EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?" sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Bilgin, konuşması sırasında EYT, sözleşmeli personel düzenlemesi, geçici işçi sorunu ve asgari ücret ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte EYT'de son durum ve detaylar...