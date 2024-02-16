Video Haber Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada
Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada

Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, güvenlik kulübesine daldı... O anlar kamerada

16.02.2024 | 21:02

Eyüpsultan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, gıda firması önünde bulunan güvenlik kulübesine daldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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