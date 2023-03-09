Eyüpsultan'da sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada | Video
Eyüpsultan'da apartmanın içinde sevgilisi Meral K.'yı demir çubukla darbeden Taha O. yakalandı. Taha O. apartmandan kaçarken arkasından koşan Meral K.'nın kanlar içinde yere yıkıldığı anlara güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 09.03.2023 | 21:25
04:19
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mustafa Destici ile görüştü | Video 09.03.2023 | 21:13
00:36
Kilis’te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 09.03.2023 | 21:08
00:11
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi | Video 09.03.2023 | 21:10
00:52
Eyüpsultan'da sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada | Video 09.03.2023 | 21:01
00:50
Dolu yağışı Kadirli'yi beyaza bürüdü | Video 09.03.2023 | 20:40
10:34
03:58
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi! | Video 09.03.2023 | 18:13
23:21
02:41
SON DAKİKA: AYM'den HDP'ye hazine yardımı kararı! | Video 09.03.2023 | 16:05
00:10
DSP'den açıklama "Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz" | Video 09.03.2023 | 14:36
02:29
11:01
05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21
01:37
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 09.03.2023 | 12:39
01:04
Son Dakika: HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi | Video 09.03.2023 | 12:14
02:09
00:36
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 10:22
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13