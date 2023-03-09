Video Haber Eyüpsultan'da sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada | Video
Eyüpsultan'da sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada | Video

Eyüpsultan'da sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada | Video

09.03.2023 | 21:01

Eyüpsultan'da apartmanın içinde sevgilisi Meral K.'yı demir çubukla darbeden Taha O. yakalandı. Taha O. apartmandan kaçarken arkasından koşan Meral K.'nın kanlar içinde yere yıkıldığı anlara güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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