Video Haber Eyyübiye'de korkutan çiftlik yangını
Eyyübiye'de korkutan çiftlik yangını

Eyyübiye'de korkutan çiftlik yangını

09.05.2024 | 22:08

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir çiftlikte meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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