Video Haber F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız | Video
F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız | Video

F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız | Video

20.02.2023 | 11:13

Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. F-16 meselesinin gündemde olduğu toplantıda NATO ile F-16 satışının farklı dinamikler olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Şartlı satışa sıcak bakamayız" sözlerine yer verdi. Çavuşoğlu konuşmasının devamında YPG/PKK açıklamasında bulunarak "Herhangi bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile iş birliği yapmanın ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz" dedi.

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