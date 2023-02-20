F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız | Video

Bakan Çavuşoğlu, dün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. F-16 meselesinin gündemde olduğu toplantıda NATO ile F-16 satışının farklı dinamikler olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Şartlı satışa sıcak bakamayız" sözlerine yer verdi. Çavuşoğlu konuşmasının devamında YPG/PKK açıklamasında bulunarak "Herhangi bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü ile iş birliği yapmanın ölümcül bir hata olduğunu her zaman söylüyoruz" dedi.