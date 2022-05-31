Fahiş kira artışına ceza! Bakan Kurum müjdeyi verdi: "Vatandaşlar aidat öder gibi ev sahibi olacak" | Video

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olacağı bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bakan Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi Ağustos ayında duyuracağını açıkladı. Bakan Kurum, "Vatandaş bu proje ile ev sahibi olacak." dedi. Kurum, TÜFE üzerindeki kira artışlarına da kanuni yaptırım uygulanacağını bildirdi.