Fahrettin Altun’dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt! “O video 16 Temmuz 2016 yılına ait…” | Video
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Sanatçı Demet Akalın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine ilişkin bir video paylaşmış ve "Kim bu? 15 Temmuz'u ne kadar güzel anlatmış!" sorusunu sormuştu. Demet Akalın'ın paylaştığı videodaki sesin İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğu yanıtını sanatçı arkadaşı Işın Karaca vermişti. Sosyal medyada ilgi odağı olan ve beğeni toplayan video ile ilgili İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan Demet Akalın ve Işın Karaca'ya yanıt geldi.