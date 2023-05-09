Video Haber Fahrettin Koca'ya İstanbul'daki esnaf ziyaretinde yoğun ilgi | Video
Fahrettin Koca'ya İstanbul'daki esnaf ziyaretinde yoğun ilgi | Video

Fahrettin Koca'ya İstanbul'daki esnaf ziyaretinde yoğun ilgi | Video

09.05.2023 | 00:26

Bağcılar’da esnaf ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çektirdi.

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