Fahrettin Koca'ya İstanbul'daki esnaf ziyaretinde yoğun ilgi | Video
Bağcılar’da esnaf ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çektirdi.
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