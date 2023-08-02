Fareler ortada geziyor Maltepe Belediyesi ilgilenmiyor | Video

Maltepe Başıbüyük’te bir sitede köpekler için bırakılan et ve kemiklerin fareler tarafından yenilmesi üzerine vatandaşlar Maltepe Belediyesi’ne şikayette bulundu. Belediye, konunun kendilerinin ilgilendirmediğini söyleyip vatandaşların site yönetimi ile irtibata geçmesini istedi.