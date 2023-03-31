Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti | Video
CHP'ye yakınlığıyla bilinen sunucu Fatih Portakal, uzun süredir muhalefetin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinden yürüttüğü manipülasyona 'Erdoğan aday' açıklamasıyla son noktayı koyan YSK Başkanı Ahmet Yener'i ekran önünde tehdit etti.
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