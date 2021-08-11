Fatih Terim: Falcao'nun kadroya alınmaması teknik bir karar | Video

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Falcao'nun neden kadroya alınmadığıyla ilgili konuştu. Öte yandan Muslera'nın yerine ilk 11'de başlayacak isim ise belli oldu.