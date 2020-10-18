Fatih'in hikayesini anlatan 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu | Video

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu. "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı. İşte Milli enerjide yeni müjdelerle gelen Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli.