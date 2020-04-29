Fatih'te filyasyon ekibine "yol verme" tartışması sonrası saldırı kamerada | Video

Corona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.