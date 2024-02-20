Fatih’te kimliği belirsiz kişiler etrafa ateş açtı

Fatih’te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından cadde üzerinde etrafa ateş açıldı. O sırada lokantada yemek yiyen polis memurları, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.