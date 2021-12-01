Video Haber Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video

Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video

01.12.2021 | 18:24

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Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada

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