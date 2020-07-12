Video Haber Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video

Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video

Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video
12.07.2020 | 17:40

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Ordu’ da Kemal Emen isimli şahıs sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı tabancayla vurarak öldürdüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (34) tabanca ile öldürdükten sonra polisin dur ihtarına uymayarak kendisini de vurarak İntihar eden 32 yaşındaki Kemal Emen’in cinayeti işlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sevgilisini vurarak öldürdükten sonra kendini de vurarak ağır yaralanan Kemal Emen kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.

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