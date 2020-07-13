Video Haber Fedakâr polis, susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi | Video

Fedakâr polis, susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi | Video

Fedakâr polis, susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi | Video
13.07.2020 | 10:06

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Bursa'da hayvan dostu bir polis memuru, susuzluk ve sıcaktan baygın düşen köpeğe elleriyle damla damla su içirdi. Güçlükle kendine gelen hayvan barınağa götürüldü. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi İzmir Yolunda uygulama yaparken susuz kalarak sıcaklıktan bayılan sahipsiz köpeği fark etti. Yerde bitkin şekilde yatan köpeğin yanına giden ekipler, ilk önce belediye ekiplerine haber verdi, daha sonra köpeğe kendileri müdahale etmeye başladı. Sıcaktan ve susuzluktan bîtap düşen köpeğe, Güven Timi ekiplerinde görevli polis memuru Yakup Çelik müdahale etti. Baygın köpeğe elleriyle su içirip kendine gelmesi için mücadele eden polis memurunun bu hareketi takdir topladı. Bir eliyle köpeğin ağzını açan, bir eliyle de köpeğe su içiren polis memuru Yakup Çelik, belediye ekipleri gelip köpeğe müdahale edene kadar bir an olsun hayvanın başından ayrılmadı. Belediye ekiplerinin de müdahale ettiği köpek, kendine gelerek, hayvan barınağına götürüldü.

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