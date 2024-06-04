Feribottan baraj gölüne atlayan şahıs kayboldu
Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü’ne atlayan bir şahıs kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlarken, şahsın feribottan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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