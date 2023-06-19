Fethiye’de orman yangını | Video
Fethiye Gemiler Koyu’ndaki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Fethiye’de orman yangını | Video 19.06.2023 | 18:19
00:09
Fethiye’de orman yangını | Video 19.06.2023 | 18:10
02:03
03:24
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | Video 19.06.2023 | 16:04
00:50
00:47
01:49
04:43
04:35
01:44
07:53
Anadolu’nun ilk başkenti Ahlat, il içinde olmayı bekliyor | Video 19.06.2023 | 11:34
07:26
01:54
00:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı başladı | Video 19.06.2023 | 11:34
00:27
01:44
İBB’den skandal çalışma: Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdiler... | Video 19.06.2023 | 10:10
09:16
01:24
İzmir’i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı | Video 19.06.2023 | 00:26
02:11