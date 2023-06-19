Video Haber Fethiye’de orman yangını | Video
Fethiye’de orman yangını | Video

Fethiye’de orman yangını | Video

19.06.2023 | 18:19

Fethiye Gemiler Koyu’ndaki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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