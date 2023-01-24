FETÖ 6'lı masanın kötü gidişine öfkeli; "Bu seçimi kaybederseniz başınızı kaldıramazsınız!" | Video

Fetullahçı terör örgütü mensupları 6'lı masanın sürekli düşüş trendinde olan seçim performansına öfkelendi ve 'Seçimi kaybederseniz bir daha başınızı kaldıramazsınız' tehditlerine maruz kaldı.