FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü | Video
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, AA'nın görüntülediği çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyor.
Bu gelişmenin ardından, örgüte ait yayın organlarında adı "Golden Generation Worship & Retreat Center" olarak geçen FETÖ merkezine ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.
FETÖ üyelerinin yoğunlukla yaşadığı Saylorsburg ve Wind Gap gibi kasabalarda bulunan ve örgüt üyelerini tanıyan bazı yerli esnaf da bir süredir kampa gelen giden kimse olmadığını teyit ederken, çiftliğin satılığa çıktığı yönünde duyumlar aldıklarını aktardı.
AA'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde de çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü.
Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı.
AA, FETÖ'nün karakutusu olan ve Fetullah Gülen'i çiftlikten kaçırdığı iddia edilen Cevdet Türkyolu ile kızlarına ait evlerin bulunduğu bölgeyi de havadan görüntüledi.
Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ'ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD'de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir de mezarlık bulunuyor.
Alanın görüntülendiğini fark eden 2 örgüt üyesi, hızlı adımlarla üzeri örtülü bir yeri kontrol etmeye gelip daha sonra buradan uzaklaştı.
- Örgüt içinde karşılıklı suçlamalar sürüyor
Geçen hafta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni (kardeşi Mesih Gülen'n oğlu) Ebuseleme Gülen tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla örgüt yandaşları arasında alevlenen tartışmalar sürüyor.
Ebuseleme Gülen, örgüt çiftliğinin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen'in "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti.
Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.
İddiaların örgüt yandaşları tarafından yoğun etkileşim alması üzerine de Fetullah Gülen adına uzun zamandır paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya hesabında, FETÖ elabaşının çiftlikten "daha sakin bir ortamda" rutin faaliyetlerine devam ettiği ifadelerine yer verilmiş, yer değişikliğinin doktorların ısrarından kaynaklandığı öne sürülmüştü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü | Video 31.05.2024 | 14:39
01:05
00:19
Bodrum FK’da Süper Lig sevinci 31.05.2024 | 00:39
00:21
Şanlıurfa'da korkutan yangın 30.05.2024 | 21:35
08:48
Parçalanmış cesette yeni gelişme! 30.05.2024 | 19:36
06:49
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek 30.05.2024 | 19:15
00:40
05:23
Bakan Ersoy: "Turizm hareketlerinde gastronomi yükselişe geçiyor" | Video 30.05.2024 | 12:25
01:22
16:29
00:54
01:15
Şanlıurfa’da durdurulan araçtan çok sayıda kaçak ürün çıktı 30.05.2024 | 02:12
01:32
Vali Makas, hastanede yaralıları ziyaret etti 30.05.2024 | 02:03
00:14
Dolmuşla otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı 30.05.2024 | 01:56
00:10
Tarsus'ta bıçaklı kavgada yaralanan genç öldü 30.05.2024 | 01:51
01:13
Kocaeli emniyetinden kaçakçılara darbe: 12 gözaltı 30.05.2024 | 01:21
00:40
EFES-2024 tatbikatından nefes kesen görüntüler! 29.05.2024 | 22:42
00:26
Şanlıurfa’da fabrikada yangın çıktı 29.05.2024 | 22:28
02:51
AK Partili Hüseyin Yayman: İsrail meşruiyetini kaybediyor 29.05.2024 | 22:10
01:08
Otobüs sapığı tutuklandı 29.05.2024 | 22:03