Video Haber FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video

FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video

FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video
14.01.2021 | 14:50

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Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kadın şüphelinin 4’ü daha adliyeye sevk edildi. Dün savcılığa sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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