FETÖ sanıkları, Yunanistan'a kaçarken yakalandı | Video

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçtiğimiz cuma günü Ege Denizi açıklarında düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı bulunup dosyaları istinaf mahkemesinde bulunan 7 şahıs gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IHA destekli MIT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek olarak Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi Ege Denizi açıklarında 16 Eylül günü saat 19.37 sıralarında isimsiz bir sürat teknesine operasyon düzenledi. M.E., H.A., M.B.K. ve O.K. isimli organizatörler eşliğinde deniz yolu ile Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı bulunup dosyaları istinaf mahkemesinde bulunan A.İ., H.R.C., N.Ş., N.B., Ö.V.Ç., S.E., ve S.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.