FETÖ üyesi 3 şahıs kaçamadan yakalandı | Video
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’ne üye olduğu tespit edilen 3 kişi ve kaçmalarına yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
edinilen bilgiye göre, Muğla MİT Başkanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda daha önce yargılanan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan içlerinde bir kadının da bulunduğu FETÖ üyeleri T.K,H.Ç. ve Ü.Ç Bozburun Mahallesi'nde Yunan adalarına kaçış yapma hazırlığı yaparken yakalandı. Kaçmalarına yardımcı olacağı düşünülen V.Ö, S.Ö, V.Ö, ve A.Y gözaltına alınarak Marmaris Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler Jandarma komutanlığı binasındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. FETÖ terör örgütünün üyesi olduğu tespit edilen şahıslara yardım eden ve organize suç örgütünün ele başı olan ve tekneleri ayarladığı öne sürülen S.Ö.'nün daha önce de insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giydiği ve birkaç ay önce hapisten çıktığı öğrenildi. Şahıslar Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye getirilirken yakınları adliye bahçesinde bekledi.