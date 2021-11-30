Video Haber FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi | Video
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi | Video

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi | Video

30.11.2021 | 14:10

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NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. Mevcut soyadını ikinci ismi yapan Enes Kanter'in yeni adı 'Enes Kanter Freedom' oldu.

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İstanbul Cumnhuriyet Başsavcılığı'nın 2019 yılında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Kırmızı Bülten başvurusunda bulunduğu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti. Fetö'cü basketbolcu, Freedom soyismini aldı.

BABASI EVLATLIKTAN REDDETTİ
Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter, 2017'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Babası aynı yıl Enes Kanter'i evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

2017'DE İPTAL EDİLDİ
2017 yılında Türkiye pasaportu iptal edilen Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 'Freedom' soyismini aldı. FETÖ'cü Enes Kanter'in yeni ismi 'Enes Kanter Freedom' oldu.

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